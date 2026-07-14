На Транссибирской в Омске автомобиль насмерть сбил женщину

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

В Омске произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом. Вчера, 13 июля, вечером, примерно в 21:40, в дежурную часть региональной Госавтоинспекции поступил сигнал об аварии на улице Транссибирской.

По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля «Фольксваген» находился 26-летний водитель. Двигаясь в районе дома № 6, он совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть.

От полученных травм 46-летняя омичка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Как сообщили в Госавтоинспекции, есть основания полагать, что женщина пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все детали произошедшего, включая скорость движения автомобиля и видимость на участке дороги в темное время суток.

В связи с этим инцидентом дорожная полиция обращается ко всем участникам движения с настоятельной просьбой о повышенной внимательности. Водителям напоминают о строгом соблюдении скоростных ограничений и готовности к внезапному появлению людей на проезжей части. Пешеходам, в свою очередь, рекомендуют переходить улицу исключительно по специально оборудованным переходам и лишь после того, как они убедятся, что транспортные средства находятся на безопасном расстоянии и пропускают их.

Итоговые выводы о причинах случившегося будут сделаны по завершении процессуальной проверки.

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