Омские работодатели задолжали своим работникам 30,7 млн рублей зарплаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Омской области подвели итоги работы в части соблюдения трудовых прав граждан за первое полугодие 2026 года. Как сообщили в надзорном ведомстве, по состоянию на 1 июля общая сумма задолженности работодателей перед работниками составила 30,7 миллиона рублей. В целом в сфере оплаты труда было выявлено более 2 тысяч нарушений.

Для восстановления справедливости надзорный орган внес свыше тысячи актов реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли более 300 должностных лиц. В пяти случаях материалы проверок легли в основу уголовных дел.

Одной из острых проблем остается неформальная занятость. В ходе ревизий установлено 70 фактов, когда сотрудников допускали к работе без официального оформления. После вмешательства прокуратуры 59 таких нарушений были устранены — трудовые договоры заключены.

Самым значимым результатом стало реальное погашение долгов. После вмешательства прокуратуры омские организации выплатили работникам 16,9 миллиона рублей просроченной заработной платы. Это коснулось более 470 человек.

Одними из самых злостных неплательщиков стали организации ЖКХ, оказывающие коммунальные услуги в районах области. Задержки зарплат там были критическими — прокурорские проверки помогли погасить задолженность на сумму свыше 2,1 миллиона рублей.

В прокуратуре отметили, что работа по защите прав трудящихся продолжается, а борьба с невыплатами остается одним из приоритетов во втором полугодии. В целом, по сравнению с началом 2026 года, сумма общей задолженности по зарплате в Омской области снизилась.

Ранее КП-Омск сообщала, что омские актеры борются за 10 млн в телешоу

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