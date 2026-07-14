Омские актеры борются за 10 млн в телешоу

Фото: ТНТ

Пара из Омска претендует на 10 млн во втором сезоне реалити-шоу «Большой куш» (16+) на ТНТ. В числе 12 звездных пар — актриса из Омска Александра Головина и ее муж, актер Александр Головин.

Участникам предстоит проходить сложные испытания, договариваться с соперниками и создавать тактические коалиции. В первом же выпуске Головины объединились с Екатериной Гордон и Светланой Сильваши. Вместе они прошли испытание «рыбалка без воды» на крыше небоскреба и пока остаются в проекте.

Во время знакомства с другими участниками омичка назвала себя «ред флагом», потому что в отличие от более дипломатичного Александра, она быстрее замечает настораживающие детали в поведении окружающих.

Для актрисы участие в подобном проекте стало первым опытом. Ее супруг, напротив, уже снимался в реалити и признался, что ради победы готов интриговать, но при этом постарается играть максимально честно.

По итогам премьерного выпуска супруги Головины сохранили место в шоу. Первыми проект покинули актриса Альбина Кабалина и блогер Александр Арзанов.

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