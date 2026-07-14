Омские энергетики заявили о подключении всех ТЭЦ к онлайн-счетчикам выбросов

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Омские энергетики заявили о завершении установки систем автоматического контроля выбросов (САКВ) на всех своих ТЭЦ. Последней введена в эксплуатацию такая система на ТЭЦ-5. Теперь на каждой из восьми городских теплоэлектростанций работают онлайн-счетчики выбросов в атмосферу.

Датчики размещены на дымовых трубах и фиксируют основные показатели работы оборудования в круглосуточном режиме. Собранные данные в реальном времени передаются в Росприроднадзор. Все установленные комплексы приняты инспекторами ведомства.

Нововведение связано с тем, что Омск вошел в федеральный проект «Чистый воздух». Оснащение источников выбросов системами автоматического контроля является обязательным требованием для предприятий, участвующих в этом проекте.

Ранее КП-Омск сообщала, что омичи неоднократно жаловались на посыпанные «пеплом» улицы

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