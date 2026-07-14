Под Омском подросток на питбайке пострадал в столкновении с грузовиком

Фото: УМВД по Омской области

Вчера, 13 июля, в Любинском районе Омской области случилось ДТП с участием подростка. В дежурную часть отдела МВД сообщение о дорожно-транспортном происшествии в рабочем поселке Красный Яр поступило в 17:50. Инцидент произошел на улице Октябрьской у дома №31.

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ, 43-летний мужчина, при выполнении маневра поворота налево не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся во встречном направлении. В результате произошло столкновение с питбайком, за рулем которого 14-летний находился подросток.

В ходе происшествия несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта получил травмы, его госпитализировали. Медицинское освидетельствование обоих участников ДТП показало отсутствие признаков опьянения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В региональной Госавтоинспекции обращают внимание родителей на необходимость контроля за досугом детей. Управление питбайками, мопедами и мотоциклами допускается только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Отсутствие необходимых навыков и правового статуса у несовершеннолетних водителей создает повышенные риски на дороге.

Ранее КП-Омск сообщала, что прокуратура опубликовала кадры проверки лагеря под Омском

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