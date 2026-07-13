Омичей предупредили о новых перебоях с телерадиовещанием

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На портале Цифрового эфирного телевидения опубликовали график профилактических работ, которые пройдут в Омской области на текущей рабочей неделе. Сегодня, 13 июля, с 8:00 до 17:00 в Омске отключили мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2, куда входят 20 федеральных каналов, включая Первый, «Россию 1», НТВ, ТНТ. В пятницу, 17-го, с 5:00 до 14:00 горожан ожидают перебои в вещании станций «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».

Во вторник, 14 июля, в период с 11:00 до 17:00 технические работы запланированы в Калачинске (кроме цифрового ТВ), временно недоступным станет «Радио России». В среду, 15 июля, в такое же время вещание мультиплексов приостановят в селе Новотроицк Нижнеомского района. В четверг, 16 июля, с 8:00 до 17:00 отключения затронут Черлак, где возможны перебои с цифровым телевидением и «Радио России».

Специалисты предупредили, что проведение работ зависит от погодных условий, поэтому время отключений могут скорректировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Омской области предупредили о грозе, граде и шквалистом ветре 13 июля

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru