«Мазда» в «гармошку»: водитель погиб на омской трассе, слетев на скорости в кювет

Фото: официальная страница омской полиции в соцсети «ВКонтакте»

Очередная смертельная авария случилась вечером 11 июля. На автомобильной дороге Омск — Красноярка мощная «Мазда 3» под управлением 37-летнего мужчины слетела в кювет и перевернулась. Водитель не выжил, а его пассажирка попала в больницу.

Сообщение о серьезном ДТП на дороге Омск — Красноярка поступило в дежурную часть ОМВД России по Омскому району 11 июля, в 22 часа 55 минут. Выехавшими на место происшествия сотрудниками ГАИ был обнаружен погибшим водитель автомобиля «Мазда 3» — судя по всему он не справился с управлением. Машина на высокой скорости слетела в кювет и перевернулась. Авария была настолько жесткой, что заднюю часть автомобиля буквально смяло в «гармошку». Кроме погибшего на месте происшествия водителя, в этом ДТП пострадала 20-летняя девушка, которая находилась в машине в качестве пассажирки. Ее с тяжелыми травмами экстренно доставили в ближайшую больницу — за ее жизнь в данный момент борются врачи.

Это смертельное ДТП оказалось не единственным, случившимся в минувшую субботу. Ранее КП-Омск сообщала, что 11 июля, на трассе в Омской области погиб 53-летний водитель, столкнувшись на своем автомобиле «Фольксваген» сразу с двумя машинами. Происшествие случилось в 16 часов 30 минут, вблизи села Пушкино Омского района.

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