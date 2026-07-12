В Омской области простились с молодым парнем, погибшем в зоне проведения СВО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Трагическая новость пришла из Москаленского района. Вчера, 11 июля, местные жители простились со своим земляком Сергем Урядовым, погибшем 1 июля 2026 года в зоне проведения СВО.

В некрологе, опубликованном на официальной странице москаленского отделения партии «ЕР», говорится о том, что Сергею должно было исполнится 23 года в ноябре 2026 года. Юный герой только в 2025 году получил высшее образование, окончив Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского. Первое время Сергей работал в своем учебном учреждении, но по зову сердца ушел на фронт добровольцем. Службу проходил в новом подразделении ВС РФ — в отдельной бригаде беспилотных систем ВГК «Варяг». Погиб младший сержант Сергей Урядов 1 июля 2026 года.

Фото: москаленское отделение партии «ЕР» в социальной сети «ВКонтакте»

«Сергей являлся реестровый казаком Сибирского казачьего войска, и был общительным, достойным, смелым и надежным человеком. Он чтил казачьи обычаи и всегда стоял за правду. Он был воспитан в духе патриотизма — это чувствовалось в каждом его поступке, в его отношении к делу и к людям. Таким он и останется в сердцах тех, кто его знал», — говорится в сообщении москаленского отделения партии «ЕР» в социальной сети «ВКонтакте».

В память о героическом подвиге Сергея, казаки Сибирского казачьего войска назовут студенческую казачью сотню его именем, и в здании института установят памятную мемориальную доску. Редакция КП-Омск приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

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