Профессию озеленителя на базе Омского ГАУ получили 19 школьников

Фото: Омский ГАУ

В аграрном университете завершился образовательный проект, в рамках которого 19 школьников Иртышской школы Омского района получили первую профессию по программе «Рабочий зеленого хозяйства». Инициатива реализована на базе образовательно-производственного кластера региона в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Будущие специалисты осваивали теорию и практику на площадках вуза. На агротехнологическом факультете ребята прослушали лекции по уходу за растениями, а главным полигоном для отработки навыков стало учебно-опытное хозяйство. В ботаническом саду школьники изучили биоразнообразие растений. Под руководством преподавателей они научились профессионально обрезать деревья, формировать штамбы, работать с газонами и цветниками, диагностировать болезни растений.

Все участники успешно прошли аттестацию и получили свидетельства о присвоении квалификации рабочего третьего разряда.

Ранняя профориентация позволила ребятам сделать осознанный шаг в сторону агропромышленного комплекса еще до выпускного. Подобные проекты помогают привлекать молодежь к работе в сельском хозяйстве и экологии, обеспечивая отрасль молодыми квалифицированными кадрами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студенческая семья Омского ГАУ победила в одноименном Всероссийском конкурсе

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru