Районная больница из Омской области передала на СВО два санитарных автомобиля

Две машины скорой помощи, принадлежавшие центральной больнице Знаменского района, в ближайшие дни отправятся на передовую. В министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что это не первый подарок знаменских медиков ребятам, находящимся в зоне проведения СВО.
Центральная районная больница, находящаяся в селе Знаменское, в очередной раз передала на фронт автомобили. На днях в зону проведения СВО отправились две машины скорой медицинской помощи. В региональном минздраве сообщили, что это не первая отправка автомобилей на фронт из лечебного учреждения. В августе 2025 года, знаменские медики передали на нужды воюющих на фронте бойцов четыре автомобиля марки УАЗ — уже в ноябре прошлого года авто-подарок от знаменцев был доставлен «за ленточку». Таким образом, за последнее время на нужды фронта Знаменская ЦРБ передала уже шесть автомобилей, отметили в минздраве Омской области.
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