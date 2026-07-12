Больше половины омичей предпочитают хранить сбережения в национальной валюте

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

56% омичей считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях. Такой вывод следует от портала SuperJob, аналитики которого провели опрос среди экономически активных граждан Омска.

Кроме приверженцев национальной валюты, в Омске оказалось дольно значительное число граждан, которые верят в иностранную валюту больше, чем в рубли. Так, 34% омичей планируют или уже хранят свои личные сбережения в американских долларах. Оставшиеся 10% омичей назвали предпочитают переводить свою «заначку» в евро или юани. Интересно, что с ростом заработка, у омичей увеличивается и уровень доверия к рублю. Также хранить деньги в национальной валюте предпочитают жители Омска, имеющие высшее образование. Отвечая на вопрос, какая валюта самая надежная для хранения накоплений, 6% омичей назвали евро, 12% — доллар, а на первом месте оказался рубль: его выбрали 34% респондентов.

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