Не простая, а золотая: в Омске почти на 50% взлетела розничная цена на картошку

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омскстат сообщил о резком подорожании на территории региона ведущих овощных продуктов. Согласно информации ведомства, в июне «золотым» по цене стал картофель, который подорожал в сравнении с прошлым месяцем на 45,7% процентов.

Фото: официальный сайт Омскстата

В Омской области значительно подорожали за месяц главные для любой семьи овощи. В сравнении с маем, в первый летний месяц резко поднялись розничные цены на морковь — плюс 14, 1%, на репчатый лук — плюс 27,2%, а также на свежую белокочанную капуту — плюс 34,6%. Но самый существенный рост продемонстрировал на территории Омской области картофель. Согласно информации Омскстата, июньский рост цены на этот важнейший овощной продукт составил 45,7% процентов.

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