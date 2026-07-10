В Омске пьяный рецидивист угнал велосипед за 35 000 рублей

Угнанный велосипед до сих пор не нашли Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

49-летний омич решил прокатиться на чужом транспорте, оставленном у летнего кафе на улице Маршала Жукова. Кража произошла вечером накануне. Подробности рассказали сегодня, 10 июля, в УМВД России по Омской области.

Владелец велосипеда отдыхал в кафе, в это время его велотранспорт присвоил неизвестный мужчина, который был настолько сильно опьянел, что полностью потерял память о местонахождении похищенного имущества.

Оперативники опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 49-летний омич, который уже имел проблемы с законом и был ранее судим за хранение наркотиков и хулиганство.

На допросе задержанный признался в содеянном и рассказал курьезные подробности ночного приключения. По его словам, в состоянии сильного алкогольного опьянения он проходил мимо кафе, увидел оставленный без присмотра велосипед и решил на нем уехать. Однако пьяный угонщик не справился с управлением, упал и бросил транспорт. Где именно он оставил чужое имущество после падения, мужчина не помнит.

Следователем отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает суровое наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время правоохранители принимают активные меры к розыску похищенного велосипеда, чтобы вернуть его законному владельцу.

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