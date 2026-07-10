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НовостиОбщество10 июля 2026 5:45

В Омске пьяный рецидивист угнал велосипед за 35 000 рублей

Мужчина был настолько пьян, что забыл, где его бросил
Екатерина КРАСНОВА
Угнанный велосипед до сих пор не нашли

Угнанный велосипед до сих пор не нашли

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

49-летний омич решил прокатиться на чужом транспорте, оставленном у летнего кафе на улице Маршала Жукова. Кража произошла вечером накануне. Подробности рассказали сегодня, 10 июля, в УМВД России по Омской области.

Владелец велосипеда отдыхал в кафе, в это время его велотранспорт присвоил неизвестный мужчина, который был настолько сильно опьянел, что полностью потерял память о местонахождении похищенного имущества.

Оперативники опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 49-летний омич, который уже имел проблемы с законом и был ранее судим за хранение наркотиков и хулиганство.

На допросе задержанный признался в содеянном и рассказал курьезные подробности ночного приключения. По его словам, в состоянии сильного алкогольного опьянения он проходил мимо кафе, увидел оставленный без присмотра велосипед и решил на нем уехать. Однако пьяный угонщик не справился с управлением, упал и бросил транспорт. Где именно он оставил чужое имущество после падения, мужчина не помнит.

Следователем отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает суровое наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время правоохранители принимают активные меры к розыску похищенного велосипеда, чтобы вернуть его законному владельцу.

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