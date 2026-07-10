Авиакомпания отменила все рейсы между Астаной и Омском до 20 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания-перевозчик официально объявила о массовой отмене рейсов по маршруту Астана — Омск — Астана. Полеты между столицей Казахстана и сибирским городом-миллионником приостановлены на срок более 10 дней, что затронет планы сотен пассажиров.

Согласно официальному заявлению компании, все рейсы отменены в период с 9 по 20 июля включительно. Причиной такого решения стали временные ограничения использования воздушного пространства, которые делают невозможным гарантировать стабильное выполнение утвержденного расписания. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте авиаперевозчика.

Представители компании подчеркнули, что данные о дальнейших рейсах будут оперативно обновляться по мере изменения ситуации. Всех пассажиров, уже приобретших билеты на отмененные направления, пообещали проинформировать индивидуально через указанные при бронировании каналы связи.

Временные ограничения использования воздушного пространства периодически вводятся авиационными властями различных стран по соображениям безопасности. В подобных ситуациях авиакомпании вынуждены экстренно корректировать полетные программы, что неизбежно приводит к массовым отменам и задержкам рейсов.

Пассажирам, чьи планы оказались нарушены, рекомендуется внимательно следить за обновлениями на сайтах авиакомпаний и в личных кабинетах. Согласно действующему законодательству, при отмене рейсов по вине перевозчика или по независящим от сторон обстоятельствам пассажиры имеют право на полный возврат стоимости билета без удержания штрафов или на бесплатную пересадку на ближайший доступный рейс.

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