Омская бабушка украла лотерейные билеты на сумму 337 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело на 78-летнюю омичку поступило для рассмотрения в Первомайский районный суд города Омска. Бабушка, не справившись с соблазном быстрого обогащения, в течение двух лет воровала лотерейные билеты, работая в точке их продажи.

Бабушка из Омска предстанет перед судом по обвинению в хищении лотерейных билетов. За два года работы продавцом у индивидуального предпринимателя, который занимается распространением лотерейных билетов, 78-летняя омичка умудрилась похитить лотерейные билеты на общую сумму свыше 337 тысяч рублей. Алчную старушку будут судить о серьезной статье — «Хищение чужого имущества, путем присвоения, в крупном размере». Ей грозит суровое наказание: штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы сроком до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом. Первое судебное заседание назначено на 16 июля 2026 года.

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