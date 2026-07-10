Минус 900 тысяч: омича обидно обманули при совершении покупки через интернет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция предупреждает жителей региона об участившихся фактах обмана посредством сайтов частных объявлений. За минувшие сутки омич потерял более 900 тысяч рублей при попытке приобрести в интернете автомобиль.

Житель Советского округа решил приобрести автомобиль. Для этого он стал изучать предложения в интернете на сайтах частных объявлений. По итогу он нашел устраивающую его машину и списался с продавцом. Традиционно омича стали торопить, грозя продать автомобиль с очень выгодной ценой другому покупателю. А для того, чтобы «застолбить» машину, мужчине предложили внести за нее предоплату в полном размере. Потерявший бдительность омич успел перевести на указанный ему счет 973 тысячи рублей, и только тогда понял, что сделка с предоплатой сильно смахивает на мошенничество. В данный момент полиция ищет ушлого «продавца».

Жертвой аналогичной схемы обмана стала в минувшие сутки молодая жительница Кировского округа, которую «продавец» детской коляски с сайта частных объявлений уговорил внести стопроцентную предоплату. После отправки омичкой 10 тысяч рублей, «продавец» перестал выходить на связь. По этому заявлению также ведется следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонные мошенники чаще всего звонят пожилым омичкам

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru