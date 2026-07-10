Телефонные мошенники чаще всего звонят пожилым омичкам

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Cпамеры и телефонные мошенники чаще всего атакуют омичек старше 65 лет. По данным сервиса «Защитник» одного из операторов мобильной связи, за прошедшие шесть месяцев текущего года, до омичей пытались дозвониться 12 миллионов раз.

Миллионы нежелательных звонков омичам были заблокированы сервисом «Защитник», который запустила в работу одна из сотовых компаний. По данным аналитиков этого сервиса, чаще всего телефонные мошенники звонили омским женщинам старше 65 лет, и только в единичных случаях — мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. Киберпреступники представлялись пожилым омичам сотрудниками пенсионных и социальных служб, операторами связи и чиновниками госорганов, а также курьерами и работниками коммунальных служб. Спамеры, звонящие с навязчивой рекламы, предлагали омичам туристические услуги, а также скидки на посещение фитнеса и заведений, оказывающих развлекательное услуги.

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