Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+33°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2026 2:24

Небедные люди: самыми продаваемыми в Омске телефонами стали американские айфоны

На аппараты компании Apple, во втором квартале 2026 года, пришлось более 70% от всех проданных в регионе новых и подержанных смартфонов
Вадим Андреев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики портала «Авито» подвели итоги продаж смартфонов в Омске во втором квартале 2026 года. Несмотря на высокую цену, по доле продаж безусловно лидировали американские смартфоны компании Apple.

Омичи не экономят на покупке самртфонов — к такому выводу пришли аналитики федерального портала частных объявлений, проанализировав количество проданных телефонов за последние три месяца. «Звездой» продаж стали американские айфоны: на них пришлось 77% от всех проданных новых смартфонов, и 75% поддержанных. Новые аппараты корпорации Apple обходились жителям региона в среднем 67 тысяч рублей, а бывшие в употреблении — в 24 тысячи рублей. В тройку лидеров продаж на территории Омской области вошли также смартфоны Samsung и Xiaomi с долями по 7%. При этом новые телефоны Samsung омичи покупали в среднем за 56 тысяч рублей (поддержанные за 15 тысяч рублей), а Xiaomi — за 30 тысяч рублей (поддержанные за 8 тысяч рублей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Были в реке одни»: омский режиссер спас двоих тонущих детей на Урале

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru