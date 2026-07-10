Небедные люди: самыми продаваемыми в Омске телефонами стали американские айфоны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики портала «Авито» подвели итоги продаж смартфонов в Омске во втором квартале 2026 года. Несмотря на высокую цену, по доле продаж безусловно лидировали американские смартфоны компании Apple.

Омичи не экономят на покупке самртфонов — к такому выводу пришли аналитики федерального портала частных объявлений, проанализировав количество проданных телефонов за последние три месяца. «Звездой» продаж стали американские айфоны: на них пришлось 77% от всех проданных новых смартфонов, и 75% поддержанных. Новые аппараты корпорации Apple обходились жителям региона в среднем 67 тысяч рублей, а бывшие в употреблении — в 24 тысячи рублей. В тройку лидеров продаж на территории Омской области вошли также смартфоны Samsung и Xiaomi с долями по 7%. При этом новые телефоны Samsung омичи покупали в среднем за 56 тысяч рублей (поддержанные за 15 тысяч рублей), а Xiaomi — за 30 тысяч рублей (поддержанные за 8 тысяч рублей).

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