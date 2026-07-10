Банк Уралсиб запустил новую ипотечную программу «Рефинансирование. Комбоипотека»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Новый выдаваемый кредит состоит из льготной и рыночной частей, максимальная совокупная сумма кредита – для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 30 млн рублей, для остальных регионов – 15 млн рублей.

• Рефинансирование комбокредита – можно рефинансировать комбокредит стороннего банка с льготной частью в сумме фактического остатка в пределах 12 млн рублей – для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн – для других регионов, и рыночной частью, превышающей этот лимит и составляющей от 10 до 60% в общей сумме нового кредита. Минимальная сумма кредита – 3 млн для всех регионов.

• Рефинансирование рыночного кредита – новый кредит можно получить на сумму от 13 млн рублей (в том числе льготная часть 12 млн рублей) для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, от 6,5 млн рублей (в том числе льготная часть 6 млн рублей) – для других регионов. Рыночная часть – 1 – 18 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 0,5 – 9 млн рублей для других регионов.

Новый кредит выдается на срок от 3 до 30 лет, но не более остатка срока рефинансируемого кредита (при рефинансировании комбокредита на комбокредит). Полная стоимость кредита (ПСК) – 18,198% – 26,599% годовых. Ставка льготной части кредита – от 6,00% годовых, рыночной части кредита – от 18,50% годовых. Есть надбавка 1% при отсутствии страхования жизни. Средневзвешенная ставка – от 6,96 до 14,50% годовых.

Изучите все условия кредита на uralsib.ru в разделе Частным лицам/ Ипотека/Рефинансирование. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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