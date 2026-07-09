За год экспорт омского мороженого в страны СНГ сократился почти в четыре раза

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Управлении Россельхознадзора по Омской области отчитались об экспорте омского мороженого за первое полугодие 2026 года. За рубеж было вывезено 110 тонн омского мороженого, что в четыре раза меньше, чем за тот же период 2025 года.

Значительное падение импорта омского мороженного отмечают в Управлении Россельхознадзора по Омской области. Поданным КП-Омск, опубликованным по результату первого полугодия 2025 года, из региона было вывезено 450 тонн холодного лакомства, а за период с января по июнь 2026 года, по данным Россельхознадзора — всего 110 тонн, что означает четырехкратное падение импорта омского мороженого.

Также любопытен еще один факт. В 2025 году, основным покупателем омского мороженого был Казахстан, куда за первое полугодие прошлого года было отправлено 90% всего экспортного мороженого из региона. В этом, 2026 году, львиная доля экспорта омской сладкой продукции — более 89 из 110 тонн — пришлась на Узбекистан. Также в ведомстве назвали другие страны, куда отправлялось омское мороженое в первом полугодии 2026 года — Азербайджан и Таджикистан. А вот Казахстан, как экспортер омского мороженого, в документе ведомства не фигурирует.

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