Омская «ТГК-11» получила одобрение экспертов по проблемному золоотвалу

Фото: АО «ТГК-11»

Проект системы водоотведения золоотвала омской ТЭЦ-5 успешно прошел Государственную экологическую экспертизу. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба компании «ТГК-11», которой принадлежит ТЭЦ-5.

Документ подтверждает, что проектные решения полностью соответствуют природоохранным нормам и не окажут негативного влияния на природу. Следующим обязательным этапом является прохождение Главной государственной экспертизы.

Напомним, золоотвал является проблемным, уже через суд его признали одной из причин регулярных затоплений дачных СНТ в районе Осташково.

Спроектированная система водоотведения состоит из двух частей, кумулирующей емкости и паводкового коллектора. По второму воду будут направлять в технологический цикл ТЭЦ. Общий объем будущей системы составит не меньше 2,82 млн кубометров.

Пока проект емкости проходит экспертизы, компания продолжает монтаж труб паводкового коллектора длиной в 15 километров. Работы идут по графику.

«Процедура прохождения Главгосэкспертизы — многоэтапный процесс, регламентированный на федеральном уровне. Сроки рассмотрения документации и выдачи итогового заключения зависят от внутренних процедур и загруженности экспертных ведомств», — отметила пресс-служба компании.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Осташково автобусы вернулись на привычные маршруты после отхода воды со 2 июля.

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