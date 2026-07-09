Минпросвещения определило график каникул для омских школ

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

Министерство просвещения РФ направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса и отдыха в 2026/27 учебном году. Ведомство предложило обратить внимание на необходимость чередовать занятия и полноценные паузы. Новость сообщил облминобр 9 июля.

«При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Ребятам важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность на протяжении всего учебного года», — министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Для четвертной системы предложены такие даты: осенний отдых — с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимний — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенний — с 27 марта по 4 апреля 2027 года.

Первоклассникам добавят дополнительные выходные с 15 по 21 февраля 2027 года, летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Школы вправе использовать этот график как основу или скорректировать его, учитывая региональную специфику, традиции и местные события. Решение остается за учебными заведениями, но рекомендации направлены на сохранение баланса между нагрузкой и восстановлением сил детей в течение всего года.

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