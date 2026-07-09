В Омске 26 июля пройдет всенародный крестный ход в честь дня Крещения Руси

26 июля от его стен стартует всенародный крестный ход с Абалакской иконой Божией Матери, приуроченный ко дню Крещения Руси Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Омске готовится масштабное религиозное событие, посвященное дню Крещения Руси. Как сообщили в пресс-службе Омской епархии, 26 июля в городе состоится всенародный крестный ход, который объединит сотни верующих и станет одним из главных духовных событий лета.

Праздничные мероприятия начнутся ранним утром. В 7:30 в Успенском кафедральном соборе стартует Божественная литургия. По завершении богослужения, ровно в 10:00, от стен Успенского собора отправится сам крестный ход. Участники шествия торжественно пройдут по центральным улицам города и завершат свой путь у Свято-Никольского казачьего собора.

В Омской епархии подчеркнули, что главной духовной святыней и украшением шествия станет Абалакская икона Божией Матери. Этот почитаемый образ верующие пронесут через весь город, вознося молитвы за благополучие региона и его жителей.

День Крещения Руси традиционно отмечается 28 июля в память о святом равноапостольном князе Владимире и историческом событии 988 года, когда было совершено массовое крещение жителей Киева. В современной России эта дата имеет статус государственной памятной даты и широко отмечается во всех епархиях Русской православной церкви. Крестные ходы, молебны и праздничные литургии собирают тысячи прихожан, подчеркивая историческое и культурное значение православия для формирования российской государственности.

Мероприятия в Омске пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Организаторы призывают горожан заранее спланировать свой маршрут и учитывать возможные временные ограничения движения транспорта в центральной части города в утренние часы 26 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Были в реке одни»: омский режиссер спас двоих тонущих детей на Урале

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru