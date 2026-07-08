Омичам рассказали о верности животных в День семьи

Сегодня, 8 июля, россияне отмечают День семьи, любви и верности. Сотрудники регионального БУ «Управление по охране животного мира» напомнили о преданности не только людей, но и животных.
«Собаки годами ждут хозяев. Кошки согревают, когда грустно. А птицы узнают голос своего человека даже спустя долгое время. В верности братье меньших столько искренности, что она напоминает нам о самом главном: любовь — это поступки», — отметили в пресс-службе управления.
В дикой природе тоже есть немало примеров настоящей преданности.
Лебеди создают пары на всю жизнь и не терпят разлуки, волки держатся стаей, защищая друг друга и вместе заботясь о детенышах, а некоторые виды птиц годами возвращаются к одному гнезду и своему партнеру, преодолевая тысячи км.
Природа словно подсказывает: быть рядом, поддерживать и беречь тех, кто дорог — это самое ценное. Сегодня отличный повод обнять своих близких и не забыть про хвостиков, ведь питомец тоже часть семьи.
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