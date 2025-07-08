В омском СИБИТе вручили дипломы 47 выпускникам 2026 года

Фото: СИБИТ

В Сибирском институте бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) с триумфом прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2026 года. Дипломы о высшем образовании получили 47 специалистов очного отделения, завершивших обучение по 5 востребованным на рынке труда направлениям подготовки. Яркими фотографиями с церемонии поделились в пресс-службе вуза.

Событие собрало в зале не только виновников торжества, но и их счастливых родителей, верных друзей и наставников-преподавателей. Праздничное настроение поддерживалось яркими творческими номерами студентов, преподавателей и приглашенных артистов.

Фото: СИБИТ

Праздник был вдохновлен идеей «огней большого города» как символа движения, мечты и новых возможностей. Программа церемонии чествовала тех, кто в течение учебы «зажигал свои собственные огни» — добивался успехов в учебе, творчестве, дружбе, строил профессиональные планы и одерживал личные победы. С напутственным словом к молодым специалистам обратился ректор СИБИТа Максим Родионов.

«Годы учебы в СИБИТе — это не просто лекции, семинары и сессии. Это время, когда вы учились мыслить, анализировать, брать на себя ответственность и находить решения даже в самых непростых ситуациях. Вы выходите в большую жизнь как специалисты, готовые вносить свой вклад в развитие общества, экономики страны и технологий. Искренне верю, что каждый из вас найдет свое место в профессии, реализует самые смелые идеи и добьётся больших успехов. Не забывайте родной СИБИТ: мы всегда рады видеть вас в наших стенах, готовы поддержать советом и помочь в новых начинаниях», — поздравил выпускников ректор.

Фото: СИБИТ

В этом году институт покидают 9 выпускников по направлению «Менеджмент», 7 специалистов в области «Прикладной информатики», 5 экономистов, 5 менеджеров по управлению персоналом и 21 юрист.

Фото: СИБИТ

Особое внимание на церемонии уделили отличникам учебы. 13 выпускников, завершивших освоение образовательных программ с отличием, получили красные дипломы.

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