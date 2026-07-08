Более 167 тысяч выездов сделали омские медики «Скорой помощи» за полгода

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За полгода в 2026-м «Скорая помощь» в Омской области выезжала по вызовам к пациентам 167 013 раз. Такую статистику привел лично глава минздрава региона Дмитрий Маркелов.

В частности, в июне у медиков было 26 469 выездов. Чаще всего поводом для вызова были и есть обострения хронических болезней.

На экстренные состояния в виде инфарктов, инсультов и кровотечений «Скорая помощь» выезжала 40 127 раз. Помощь беременным оказывали 3 387 раз, из-за травм и отравлений было 10 725 выездов.

Сейчас служба «Скорой помощи» в области базируется на 9 подстанциях, где заняты 92 выездные бригады. Машина каждой бригады укомплектована современным оборудованием: аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, электрокардиографами, детскими и взрослыми шинами. Перед сменой врачи тщательно проверяют укладки и исправность аппаратов.

Как подчеркнул министр, жителям региона нужно быть внимательными к своему самочувствию, особенно в жару.

«При подозрении на инсульт или инфаркт действует «золотое окно» — несколько часов, когда больному можно помочь. Вызывайте скорую сразу же!», — настоял он.

Маркелов также напомнил, что врачи «Скорой помощи» не выдают больничные листы, не назначают лечение на дому, не оказывают плановую медпомощь.

Ранее мы писали, что в мае в Омске «Скорая помощь» побила недельный рекорд по числу вызовов.

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