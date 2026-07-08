Студенческая семья Омского ГАУ победила в одноименном Всероссийском конкурсе

Семья Борисовых на встрече с ректором Омского ГАУ. Фото: пресс-служба вуза

Студенческая семья Омского ГАУ одержала победу во Всероссийском конкурсе «Студенческие семьи России». Дмитрий и Екатерина Борисовы завоевали престижную номинацию «Приз зрительских симпатий», став настоящим примером для подражания в академической среде и доказав, что учеба и создание крепкой семьи могут успешно идти рука об руку. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили в пресс-службе вуза.

В университете прошла теплая встреча руководства вуза с победителями и их 2 детьми — Иваном и Машей. Ректор Оксана Шумакова отметила, что успех Борисовых — это не только личное достижение, но и признание заслуг всего университета, а также отличный пример для будущих поколений.

Дмитрий и Екатерина стали воплощением студенческой романтики и стремления к знаниям. Екатерина успешно завершила обучение на землеустроительном факультете и продолжает получать магистерскую степень, а Дмитрий уверенно осваивает прикладную геодезию. Пара также активно участвует в культурной жизни вуза, выступая в составе танцевального коллектива «Джайв».

По словам ребят, путь к признанию оказался непростым, но благодаря поддержке близких, друзей и родного университета они преодолели все трудности. Ярким моментом конкурсных дней стала их встреча с заместителем Министра сельского хозяйства РФ Ксенией Шевёлкиной, чьи слова поддержки стали для пары мощной мотивацией перед решающими испытаниями.

Во время встречи в Омском ГАУ обсудили различные меры государственной поддержки студенческих семей федерального, регионального и университетского уровней. Речь шла о программах предоставления жилья и финансовой помощи, направленных на улучшение условий жизни и воспитания детей. Семья Борисовых выразила глубокую признательность Минсельхозу РФ и руководству вуза за неоценимую помощь на пути к победе. В завершение мероприятия ректор преподнесла подарки детям и вручила родителям сертификат на приобретение необходимой техники.

В университете надеются, что эта история положит начало новым добрым традициям и вдохновит студентов на создание собственных крепких семей, ощущая при этом надежное плечо и поддержку со стороны альма-матер.

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