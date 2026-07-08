В Омске 936 выпускников пересдают ЕГЭ для улучшения баллов

Самым популярным предметом для пересдачи стала информатика, которую выбрали 340 человек Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выпускники Омской области получили возможность улучшить свои результаты единого государственного экзамена. 8 и 9 июля в регионе работают специальные пункты приема, где 936 человек сдают экзамены повторно. Прежние результаты участников будут полностью аннулированы.

Возможность пересдать 1 предмет по выбору появилась в 2024 году по инициативе Президента Владимира Путина. Выпускники могут выбрать любую дисциплину, которую сдавали в текущем году или в 10 классе. При этом предыдущий балл автоматически аннулируется, даже если новый результат окажется ниже первоначального.

В 1-й день, 8 июля, школьники сдают физику, информатику, литературу, русский язык, химию и письменный иностранный язык. На 9 июля назначены экзамены по базовой и профильной математике, обществознанию, истории, биологии, географии, а также устная часть по иностранным языкам.

Для проведения процедуры в Омской области открыты 36 пунктов приема экзаменов, 7 из которых расположены в областном центре. Наибольшей популярностью среди желающих повысить свой балл пользуется информатика — этот предмет выбрали 340 выпускников. Химию решили пересдать 220 человек, русский язык — 183, письменный английский — 73, физику — 69, а литературу — 51 человек.

Институт пересдачи ЕГЭ был внедрен для того, чтобы снизить стрессовую нагрузку на школьников и дать им шанс исправить случайные ошибки или недочеты, допущенные во время основных волн тестирования. Эта мера позволяет абитуриентам более уверенно участвовать в приемной кампании вузов и претендовать на бюджетные места. Результаты пересдачи станут известны в установленные регламентом сроки, после чего данные оперативно передадут в федеральную базу и приемные комиссии учебных заведений.

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