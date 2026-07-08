Ситуация с топливом в регионе постепенно нормализуется Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Крупная омская сеть автозаправочных станций «Топлайн» официально сообщила о возобновлении отпуска топлива для физических лиц. Ранее продажи частным клиентам были временно приостановлены на всех городских объектах из-за логистических проблем и сбоя на нефтебазе.

Как пояснили в компании, временные ограничения были связаны с инцидентом на нефтебазе, который негативно повлиял на оперативную отгрузку и всю цепочку поставок. На текущий момент проблема устранена: топливо поступает на станции, бензовозы работают по утвержденным маршрутам, ведется плановое пополнение резервуаров.

Чтобы обеспечить стабильную работу сети и корректное обслуживание максимального числа клиентов, компания ввела временные лимиты на отпуск горючего. Заправлять бензин разрешено исключительно в топливный бак транспортного средства в объеме не более 40 литров на 1 автомобиль. Лимит на дизельное топливо на городских АЗС составляет не более 80 литров на 1 машину. При этом сжиженный углеводородный газ отпускается в штатном режиме без каких-либо ограничений.

В «Топлайне» подчеркнули, что главным приоритетом остается сохранение бесперебойной работы станций. Команда сети находится в постоянном контакте с участниками цепочки поставок и принимает все необходимые меры для своевременного пополнения запасов.

Ажиотажный спрос в регионе наблюдаются на протяжении последних дней. Утром 6 июля в Омской области был снят запрет на заправку топлива в канистры, что моментально привело к образованию масштабных очередей на городских АЗС. Утром 7 июля ситуация с массовым скоплением автомобилей у колонок повторилась. Введение лимитов в 40 и 80 литров на 1 автомобиль призвано снизить нагрузку на инфраструктуру, ускорить обслуживание и предотвратить образование новых заторов из-за водителей, пытающихся закупить горючее впрок.

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