В Омской области установлены многочисленные нарушении в работе приюта для собак

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Многочисленные обращения омичей заставили омскую природоохранную прокуратуру провести провела комплексную проверку деятельности черлакского приюта для бездомных собак «Вета». Опасение омичей подтвердились: установлены многочисленные нарушения при исполнении организацией муниципальных контрактов по отлову, содержанию и возврату животных без владельцев.

«Омская межрайонная природоохранная прокуратура на основании обращений граждан о ненадлежащем содержании приютом ООО «Вета» отловленных собак провела комплексную проверку его деятельности. Установлены многочисленные нарушения при исполнении обществом муниципальных контрактов по отлову, содержанию и возврату животных без владельцев», — сообщается в официальном МАХ-канале прокуратуры Омской области.

В частности, правоохранительное ведомство сообщает, что в приюте не соблюдались требования закона в части проведения стерилизации животных, оказания им ветеринарной помощи, маркирования. Одновременно с этим имели место случаи неосуществления в полном объеме видеофиксации отлова животных, нарушения при их транспортировании. Также приют создавал «необоснованные препятствия для возврата собак прежним владельцам», требуя от них путем незаконных разрешений из районных администраций. Прокуратура внесла директору общества представление об устранении нарушений законодательства, по итогам рассмотрения которого 5 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

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