В омском подразделении Сибирского таможенного управления утвердили начальника

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня, 7 июля, руководитель Федеральной таможенной службы России назначил исполняющего обязанности начальника Омской таможни Дмитрия Лунева начальником этой таможни. Со словосочетанием «исполняющий обязанности» полковник Лунев поруководил таможней практически 10 месяцев.
В омском подразделении Сибирского таможенного управления сообщили карьерные подробности утвержденного начальника. Дмитрий Лунев пришел в таможенные органы в 2000 году, и начинал свой карьерные рост с должности инспектора Исилькульского таможенного поста Омской таможни. Спустя время ему довелось поработать на различных должностях в Омской таможне. В частности, он занимал должности начальника таможенного поста Аэропорт Омск, а также первого заместителя начальника Омской таможни. С октября 2025 года полковник Луневы исполнял обязанности начальника таможни.
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