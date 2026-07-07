В омском подразделении Сибирского таможенного управления утвердили начальника

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 7 июля, руководитель Федеральной таможенной службы России назначил исполняющего обязанности начальника Омской таможни Дмитрия Лунева начальником этой таможни. Со словосочетанием «исполняющий обязанности» полковник Лунев поруководил таможней практически 10 месяцев.

Новый начальник Омской таможни Дмитрий Лунев. Фото: пресс-служба Омской таможни

В омском подразделении Сибирского таможенного управления сообщили карьерные подробности утвержденного начальника. Дмитрий Лунев пришел в таможенные органы в 2000 году, и начинал свой карьерные рост с должности инспектора Исилькульского таможенного поста Омской таможни. Спустя время ему довелось поработать на различных должностях в Омской таможне. В частности, он занимал должности начальника таможенного поста Аэропорт Омск, а также первого заместителя начальника Омской таможни. С октября 2025 года полковник Луневы исполнял обязанности начальника таможни.

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