18 курсантов МЧС прибыли в Омск для двадцатидневной практики

Фото: ГУ МЧС России по Омской облсти

В Омск приехали 18 курсантов Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России. В течение 20 дней парни будут проходить практику в городских ПСЧ — начинающие огнеборцы отточат навыки под присмотром опытных наставников. Для будущих специалистов это первый шаг от теории к реальным задачам. Новость сообщила пресс-служба ведомства 7 июля.

В первые дни курсанты знакомятся с организацией функционирования подразделения и распорядком дежурной смены, учатся обращаться с техническим вооружением и отрабатывают действия при сигнале тревоги. На начальном этапе особое внимание уделяют безопасности и соблюдению регламентов, даже простые операции требуют четкого следования инструкциям.

Фото: ГУ МЧС России по Омской облсти

За несколько недель курсантам предстоит принять участие в учебных занятиях; заступить на дежурные сутки в составе караула и, вероятно, столкнуться со стрессовыми ситуациями;

отработать алгоритмы реагирования на различные ЧС и познакомиться с профилактической работой сотрудников министерства.

Ранее мы писали, что в Омске из горящего дома эвакуировали ребенка и женщину.

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