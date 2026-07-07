Омские приставы взыскали 41 тысячу рублей с ИП за контрафакт по «Ну, погоди!»

Фото: УФССП по Омской области

В Омске приставы по решению суда взыскали с ИП в пользу студии «Союзмультфильм» компенсацию за нарушение прав в сфере интеллектуальной собственности через продажу мягких игрушек. Как уточнила пресс-служба ГУФССП по Омской области, сумма компенсации составила 41 тыс. рублей, включая пошлину.

Ранее в суд Омской области к 29-летнему омичу обратились представители студии с иском о взыскании компенсации за нарушение авторских прав. Пояснялось, что ООО (таково ее юрлицо) принадлежат исключительные права на товарный знак мультфильма «Ну, погоди!» и персонажа ленты «Волк».

«В ходе закупки в одной из торговых точек, принадлежащих предпринимателю, установлен факт продажи контрафактного товара — мягкой игрушки, таким образом нарушены исключительные права компании правообладателя, поскольку интеллектуальная собственность на персонажей юридически закреплена за компанией правообладателем, руководство которой не давало разрешений на использование изображений.

В результате суд удовлетворил иск частично, обязав мужчину за нарушение исключительного права на произведения изобразительного искусства и товарные знаки выплатить в пользу правообладателя компенсацию на общую сумму 41 тысяча рублей, включая расходы по уплате госпошлины», — уточнили в ведомстве.

Исполнительный лист на принудительное исполнение пришел в отдел судебных приставов по КАО Омска.

Исполнитель уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства и том, что в случае неисполнения решения в добровольный срок к бизнесмену будут применены принудительные меры воздействия.

Вместе с тем, пристав вынес постановления о временном ограничении на выезд должника из страны и запрете на регистрационные действия с его машиной «Ниссан Альмера», наложении ареста и взыскании денег неплательщика.

Меры позволили погасить долг в полном объеме, восстановив авторские права правообладателя и исполнив решение суда.

Ранее мы сообщали, что приставы и ГИБДД арестовали в рейде девять машин должников.

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