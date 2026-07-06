Власти региона озвучили программу июльского форума России и Казахстана в Омске

no_tittle Фото: Кирилл Янчицкий.

Областное правительство Омской области официально объявило дату и программу XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это будут 24–25 июля.

Вновь форум пройдет в Омском конгресс-холле. Напомним, там же он проходил в ноябре 2019 года.

На портале «Омская губерния» пресс-служба правительства озвучила:

«В деловой программе форума запланированы панельные дискуссии по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, Молодежный форум, совместное заседание Российско-Казахстанского и Казахстанско-Российского Делового совета, а также биржа деловых контактов. Традиционно в рамках форума пройдут культурно-выставочные мероприятия, демонстрирующие потенциал регионов двух стран. Минэкономразвития России ведет активную подготовку к проведению форума. Ожидается подписание документов о сотрудничестве между регионами России и Казахстана, а также коммерческих соглашений».

Предыдущий аналогичный форум прошел в ноябре 2025 года в Казахстане, в Уральске. По уже сложившейся традиции теперь принять его должен был один из приграничных городов РФ, и глава федерального минтруда Антон Котяков объявил, что местом проведения будет Омск.

Известно при этом, что президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев лично посещать форум не планируют, но проведут 25 июля пленарное заседание по видеосвязи.

О сроках проведения форума в Омске в конце июля мы уже ранее сообщали.

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