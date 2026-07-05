На Исилькульских озерах в Омской области зафиксировали прогулку шипунов

Пушистые птенцы знакомятся с окружающим миром под строгим надзором матери Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области специалисты зафиксировали трогательный момент из жизни дикой природы. Во время мониторинга водоемов инспектор Управления по охране животного мира обнаружил и запечатлел семейство лебедей-шипунов с новорожденным выводком.

В ходе планового рейда по Исилькульским озёрам инспектор стал свидетелем первой большой прогулки лебединой семьи. Мать-шипун вывела свое потомство на открытую воду. Пушистые птенцы неотступно следовали за родительницей, с любопытством изучая окружающий мир, осваивая навыки плавания и поиска пищи.

Лебеди-шипуны известны как очень заботливые и осторожные родители. Они тщательно охраняют своих птенцов от хищников и посторонних, поэтому появление выводка на виду говорит о благоприятной экологической обстановке и отсутствии фактора беспокойства на данной территории. Специалисты отмечают, что подобные кадры — отличный показатель здоровья местной экосистемы.

Лебедь-шипун — одна из самых крупных и красивых водоплавающих птиц, обитающих в России. В Омской области эти пернатые выбирают для гнездования тихие, заросшие тростником и камышом водоемы, где чувствуют себя в безопасности. Успешное размножение лебедей является важным индикатором сохранения биоразнообразия в регионе.

Сотрудники Управления по охране животного мира регулярно проводят мониторинг мест обитания ценных видов птиц. Специалисты призывают местных жителей, рыбаков и туристов соблюдать тишину вблизи водоемов, не приближаться к гнездовьям и ни в коем случае не пытаться покормить диких птиц хлебом, чтобы не навредить их здоровью и не спугнуть семьи с птенцами.

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