Много травм: Омске иномарка въехала в 17-летнего питбайкера

Фото: УМВД по Омской области

В субботу, 4 июля, в Омске произошло ДТП с участием иномарки и питбайка. В результате юноша, управлявший питбайком, попал в больницу.

Как уточнило областное УМВД, сообщение об аварии пришло в 11:30. Она случилась в Центральном округе.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендай Солярис», мужчина 1978 г.р., двигаясь по ул. 10 лет Октября, в районе строения № 115 допустил столкновение с питбайком под управлением 17-летнего юноши», — сообщили в ведомстве.

В результате водитель питбайка с разнообразными травмами был доставлен в больницу. Окончательно подробности происшествия выяснят в ходе проверки.

Ранее мы сообщали, что в Омской области охотинспекторы спасли чужое авто и помогли потушить пожар.

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