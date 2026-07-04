В центре Омска у домов появились памятки о поведении при угрозе БПЛА

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

У подъездов домов в Центральном округе Омска развесили памятки о том, как нужно вести себя при атаке БПЛА. Они в том числе содержат контакты экстренных служб.

В основном же в листовках сообщены алгоритм действий при атаке и информация о правилах укрытия.

Еще одной близкой к этому информацией на подъездах стали объявления на общую тему «Уголок безопасности», сообщил «СуперОмск» со ссылкой на местных жителей. Они были наклеены рано утром в четверг, 2 июля. До того в данных местах их не было.

Объяснить это можно в том числе случаем, когда 1 июля в Омске вводили режим опасности БПЛА почти на три часа, об этом КП-Омск сообщала.

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