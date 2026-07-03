Зараженными оказались 17% клещей, снятых с омичей

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
По состоянию на 2 июля медорганизации Омской области зарегистрировали 3105 человек, пострадавших от клещей. В 970 случаях пациентами оказались дети, что соответствует среднемноголетним значениям. Инфекционные заболевания у обратившихся не выявили. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
К настоящему моменту акарицидные обработки уже провели более чем на 3410 га территорий парков, учреждений и кладбищ. Озвучены и другие цифры статистики. В лабораториях исследовали 95,6% клещей, снятых с людей. Из них зараженных боррелиями оказалось 12,1%, вирусом клещевого энцефалита — 2,0%, возбудителями моноцитарного эрлихиоза — 2,2%, гранулоцитарного анаплазмоза — 0,7%.
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