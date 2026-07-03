Омские охотинспекторы спасли чужое авто и помогли потушить пожар

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

3 июля в омском «Управлении по охране животного мира» рассказали, как во время ночного рейда сотрудники БУ помогли жителю деревни Бородинка. Около 1:00 инспекторы Артем Игнатов и Виктор Митрохин заметили зарево и густой дым над лесополосой. Прибыв на окраину деревни, обнаружили горящий частный дом. Мужчины сразу подключились к решению проблемы.

Огонь полыхал так сильно, что спасти строение было уже невозможно. Оперативники увидели местного жителя, который пытался потушить пламя и защитить свой автомобиль от огня. Оценив угрозу, инспекторы незамедлительно бросились к постройке и выкатили машину на безопасное расстояние, предотвратив ее взрыв. Они также продублировали вызов пожарных.

Первым прибыл расчет из Петровки, но приступить к тушению мешала искрящая электропроводка под напряжением. Усиление наряда и прибытие двух автоцистерн позволило инспекторам покинули место происшествия и продолжить патрулирование.

Руководство управления отметило мужество и профессионализм сотрудников, которые действовали слаженно в условиях реальной опасности для жизни.

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