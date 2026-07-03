В омском селе местный житель до смерти забил пенсионерку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Павлоградской ЦРБ 1 июля от телесных повреждений скончалась 64-летняя пенсионерка. В смерти женщины следователи СУ СКР по Омской области подозревают ее 44-летнего соседа.

По версии следствия, в тот роковой день мужчина был пьян. К соседке он относился неприязненно и потому, будучи пьяным, набросился на пенсионерку с кулаками. Всего несколько ударов оказались для пожилой женщины смертельными.

Селянину предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция инкриминируемой ему статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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