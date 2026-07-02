В Омской области во время рыбалки утонул 40-летний мужчина

СУ СК России по Омской области начал проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственное управление СК России по Омской области проводит процессуальную проверку по факту гибели 40-летнего жителя Муромцевского района. Мужчина утонул во время рыбалки на озере вблизи села Камышино-Курское.

По предварительным данным следствия, трагедия произошла днем 1 июля. 40-летний житель села Моховой Привал находился на рыбалке на водоеме, когда произошел несчастный случай. Несмотря на попытки спасти мужчину, он утонул.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Будут выяснены условия, при которых погибший находился на воде, наличие спасательных средств и другие детали инцидента. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Следственный комитет в очередной раз призывает граждан строго соблюдать меры безопасности при нахождении на водных объектах. Основные правила включают запрет на купание в состоянии алкогольного опьянения и посещение только оборудованных и разрешенных для купания мест.

Летний период традиционно сопровождается ростом числа несчастных случаев на воде. По статистике, значительная часть трагедий происходит из-за несоблюдения элементарных правил безопасности, купания в необорудованных местах и нахождения в воде в нетрезвом состоянии. С памятками по безопасному поведению на воде для взрослых и детей можно ознакомиться на официальном сайте следственного управления СК России по Омской области.

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