Управляющий выставил на аукцион долги хозяина известной омской компании

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Конкурсный управляющий Григорий Соколов выставил на аукцион через систему «ГИС Торги» дебиторскую задолженность ООО «Строительная компания «Лидер». Сделано это в пределах процедуры банкротства.

Напомним, процедура банкротства идет с лета 2023 года по заявлению «Примсоцбанка».

Среди выставленных лотов в том числе есть право взыскивать долги с учредителя и бывшего гендиректора ООО Константина Овчинникова.

Право солидарного взыскания с Овчинникова и Михаила Лихачева 6,4 млн рублей оценено в 955,8 тыс., право требования с Овчинникова 2,5 млн в 367,5 тыс., право солидарного взыскания с Константина и Натальи Овчинниковых 5,5 млн в 834,7 тыс. рублей. Торги запланированы на 12 августа, сообщили «Коммерческие вести».

Стоит напомнить, что при губернаторе Александре Буркове «Лидер» регулярно выигрывал госконтракты на благоустройство и строительство социальных и спортивных объектов. Однако это не помогло ему избежать финансовых проблем, ООО сорвало сразу несколько объектов строительства.

Ранее мы сообщали, что в Омске кредитор потребовал банкротства единственного в РФ производителя фунчозы.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru