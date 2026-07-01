Омский «Авангард» сохранил в составе форварда Долженкова

Фото: Роман Макарьев

«Авангард» официально объявил о продлении контракта с нападающим Кириллом Долженковым еще на один сезон, до 31 мая 2027 года. Ранее игрок пришел в стан «ястребов» до дедлайна в январе этого года в результате обмена на Клима Костина.

«Мы рады, что смогли найти точки соприкосновения со стороной форварда в вопросе продолжения карьеры. Молодой талантливый игрок остаётся в России и будет прогрессировать в составе нашего клуба. У Кирилла впереди много работы. Его амбиции должны быть подкреплены действиями на льду. Уверен, что трудолюбие Кирилла поможет ему в этом сезоне выйти на новый уровень», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Одновременно Кирилл сменил игровой номер, с 12-го на 26-й.

Ранее КП-Омск сообщала, что Сопин уже говорил о желании клуба сохранить Долженкова в составе, что даже поможет ему лучше подготовиться к карьере в НХЛ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru