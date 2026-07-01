Омск примет форум сотрудничества с Казахстаном в конце июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

XXII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России может пройти в Омске уже в конце текущего месяца. О переносе сроков стало известно после публикации на официальном сайте президента Республики Казахстан подробностей телефонного разговора Касыма-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным, где лидеры двух стран уделили особое внимание подготовке к мероприятию.

Ранее в публичном пространстве в качестве даты проведения форума неоднократно фигурировало 20 августа 2026 года. Теперь же организаторы сместили сроки на более ранний период, что позволит активизировать деловую и культурную повестку приграничного региона еще до начала традиционного осеннего сезона.

Форум межрегионального сотрудничества является уникальной площадкой для развития двусторонних отношений между двумя странами. Мероприятие, в котором принимают участие главы государств, уже проходило в Омске в прежние годы — впервые это произошло еще в 2003 году, а в 2019 году Владимир Путин лично приезжал в город на Иртыше для участия в дискуссиях. За два десятилетия форум превратился в важный инструмент развития не только экономических связей, но и гуманитарного сотрудничества, включая поддержку казахского языка, совместные культурные инициативы и образовательные проекты.

Для Омской области как приграничного региона проведение форума имеет особое значение. Областной центр традиционно становится точкой притяжения для делегаций из соседнего государства, что способствует укреплению торгово-экономических связей, обмену опытом в сфере сельского хозяйства, промышленности и логистики. Ожидается, что в рамках мероприятия будут подписаны новые соглашения о сотрудничестве между предприятиями и региональными структурами двух стран.

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