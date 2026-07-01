Сотня нарушений ПДД пресечена на трассах Омской области за сутки

Экипажи ДПС во время рейда особое внимание уделяли большегрузам Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За один день проведения профилактического мероприятия «Трасса» на загородных трассах Омской области пресечено 100 нарушений Правил дорожного движения. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.

Особую тревогу у инспекторов вызвали факты выезда на встречную полосу, которых зафиксировано 14. Статистика аварийности на федеральных автодорогах региона в текущем году остается напряженной: зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли и 77 получили ранения различной степени тяжести. Именно поэтому сотрудники полиции сосредоточили внимание на самых грубых нарушениях, которые чаще всего приводят к тяжелым авариям.

В ходе рейда выявлены 14 фактов выезда на полосу встречного движения, 14 случаев управления транспортными средствами при наличии неисправностей, а также 5 нарушений правил применения ремней безопасности. В том числе зафиксированы и иные проступки, создающие угрозу для жизни участников дорожного движения.

Каждое из выявленных нарушений влечет за собой административную ответственность в виде штрафов и лишения водительских прав. Выезд на встречную полосу, согласно части 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наказывается лишением права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, а при повторном нарушении — до одного года.

Сотрудники полиции призывают водителей и пассажиров к строгому соблюдению Правил дорожного движения, предельной внимательности и ответственности, особенно при движении на загородных трассах, где скорости существенно выше городских, а цена ошибки измеряется человеческими жизнями.

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