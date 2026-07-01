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НовостиОбщество1 июля 2026 5:29

Сотня нарушений ПДД пресечена на трассах Омской области за сутки

Оперативный рейд ГИБДД выявил самые опасные проступки автомобилистов
Екатерина КРАСНОВА
Экипажи ДПС во время рейда особое внимание уделяли большегрузам

Экипажи ДПС во время рейда особое внимание уделяли большегрузам

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За один день проведения профилактического мероприятия «Трасса» на загородных трассах Омской области пресечено 100 нарушений Правил дорожного движения. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.

Особую тревогу у инспекторов вызвали факты выезда на встречную полосу, которых зафиксировано 14. Статистика аварийности на федеральных автодорогах региона в текущем году остается напряженной: зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли и 77 получили ранения различной степени тяжести. Именно поэтому сотрудники полиции сосредоточили внимание на самых грубых нарушениях, которые чаще всего приводят к тяжелым авариям.

В ходе рейда выявлены 14 фактов выезда на полосу встречного движения, 14 случаев управления транспортными средствами при наличии неисправностей, а также 5 нарушений правил применения ремней безопасности. В том числе зафиксированы и иные проступки, создающие угрозу для жизни участников дорожного движения.

Каждое из выявленных нарушений влечет за собой административную ответственность в виде штрафов и лишения водительских прав. Выезд на встречную полосу, согласно части 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наказывается лишением права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, а при повторном нарушении — до одного года.

Сотрудники полиции призывают водителей и пассажиров к строгому соблюдению Правил дорожного движения, предельной внимательности и ответственности, особенно при движении на загородных трассах, где скорости существенно выше городских, а цена ошибки измеряется человеческими жизнями.

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