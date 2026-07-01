Ветеран СВО из Калачинска открывает мясной цех по соцконтракту

Фото: кадровый центр Калачинского района

Социальный контракт на 350 тысяч рублей подписал ветеран специальной военной операции Сергей Корогод из Калачинского района. Мужчина собирается открыть цех по производству и копчению мясных продуктов. Об этом рассказали 1 июля в пресс-службе Кадрового центра «Работа России» Омской области.

После завершения службы в летом 2025 года сибиряк столкнулся со сложностями трудоустройства и решил стать предпринимателем. На ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» 26 июня он посетил площадку «СВОевременная помощь». Карьерные консультанты предложили программу соцконтракта. Сергей и его супруга разработали бизнес-план, в день федерального этапа мероприятия мужчина подписал соглашение. В ближайшее время житель Калачинского района зарегистрируется как налогоплательщик, приобретет оборудование и начнет производство.

С начала 2026 года в Кадровый центр Калачинского района за помощью обратились 324 участника СВО и члены их семей. Из них 155 уже трудоустроились, 41 прошли обучение, 22 открыли собственное дело.

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