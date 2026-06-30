Омский Россельхознадзор задержал фуры с 58 тоннами кормов и печени птицы

Фото: управление Россельхознадзора по Омской области

26 июня сотрудники управления Россельхознадзора по Омской области задержали на пограничном пункте «Исилькульский» три фуры. Машины везли 58 тонн комбикорма, замороженной печени птицы и кормовой муки. В ведомстве уточнили, что товар не пропустили в регион.

При проверке выяснилось, что ветеринарные сертификаты оформлены с нарушениями — в них отсутствует информация, обязательная по законодательству ЕАЭС. Груз сразу вернули в Казахстан, а перевозчиков привлекли к административной ответственности. Специалисты добавили, что всего с начала 2026 года омские инспекторы выявили 74 подобных нарушения при ввозе продукции через границу. Было задержано более 330 тонн содержимого фур.

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