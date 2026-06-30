Фото: канал «Омская красота» в «Максе»

Если в начале вторника, 30 июня, сила магнитных бурь была практически на нуле, то к трем часам ночи подскочила чуть ли не до пятибалльной отметки. К утру шторм стих. Дальше резкие перепады возмущений магнитосферы продолжились. Об этом сообщается в разделе «Омск» на сайте Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

Ориентировочно 1,5 балла интенсивности геоколебаний наблюдали все дообеденное время, начиная с 6:00. В 15 часов синоптики зарегистрировали бурю мощностью 3-3,5 балла, а к 21:00 прогнозируют новый пятибалльный шторм. Он продлится до середины следующей ночи — среды. Резкий спад до 2,5, а затем и до полутора баллов обещают завтра, 1 июля, с 3:00.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что в регионе ожидается ухудшение погоды. Прогремят грозы, местами выпадет град.

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