В Омске только за сутки случилось два ДТП с детьми

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

В Омске только за одни сутки случилось два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние дети. Сводку происшествий за вчерашний день, 28 июня, опубликовала Госавтоинспекция по Омской области.

Первая авария случилась в 14:40 в Павлоградском районе на автодороге Омск — Русская Поляна. В кювет съехал автомобиль «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого находился 62-летний мужчина. В итоге водителю и двум его пассажирам: 62-летней женщине и 9-летней девочке понадобилась помощь медиков.

Второе ДТП произошло в Омске, в 18:50 минут. На пересечении улицы Белозерова с проспектом Менделеева столкнулись автомобили «Ниссан Премьера» и «Ауди А6». По предварительной версии, авария случилась по вине 45-летнего водителя «Ниссана», который не уступил дорогу второму участнику ДТП. В тоге травмы в аварии получила 6-летняя пассажирка «Ниссана».

Окончательные причины аварий будут установлены в ходе проверки.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске временно вводится ограничение движения трамвая номер 7

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