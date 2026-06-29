В Омске умер художник по свету Дома актера

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 28 июня 2026, омский Дом актера в соцсетях сообщил о смерти своего художника по свету Андрея Подлесного. Умер он 26 июня.

Дом актера назвал художника частичкой своей души.

В 2024 году, когда Дом актера отмечал 50-летие, Подлесный был в числе награжденных Омским региональным отделением Союза театральных деятелей. Ему вручили благодарственное письмо «За самоотверженную работу в условиях Дома актера и высокое профессиональное мастерство».

Среди последних работ художника была, например, постановка «MОЯ CATHERINA» (12+), вышедшая в сезоне 2021 года.

Прощание с Подлесным пройдет во вторник, 30 июня, в зале обрядовых церемоний по адресу улица Вокзальная, 31а, с 11:00 до 11:45.

Ранее мы писали, что умер художник-декоратор ТЮЗа Сергей Калашников.

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